خادم الحرمين يأمر بمبلغ 175 مليون ريال سنويا لشراء المياه المحلاة

نايف السالم(صدى):

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن هذا الأمر الكريم بتخصيص هذا المبلغ سنوياً سيساهم بزيادة إمدادات المؤسسة العامة من مياه التحلية بوقت قصير، لحين اكتمال مشاريع المؤسسة التي تحت الإنشاء حاليا، مشيراً إلى أن هذه المحطات المتنقلة سيتم استخدامها لزيادة إمداد المياه في بعض المناطق في المملكة، ومبيناً أن هذه المحطات المتنقلة ستعمل أولاً في منطقتي جازان وعسير ويمكن نقلها بعد ذلك لمناطق أخرى خلال فترة وجيزة، كما ستستخدم تقنية التناضح العكسي RO الموفرة للطاقة عند إنتاج المياه المحلاة. وقال الفضلي “ إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستعمل على دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها، وبعد ذلك التعاقد مع الشركة صاحبة العرض الأفضل ” .

ورفع الفضلي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهم المستمر لمشروعات تحلية وتوزيع المياه، وكافة المشروعات التنموية، داعياً المولى الكريم أن يحفظ علينا قادتنا وبلادنا، وأن يمدنا بعونه وتأييده لمزيد من العطاء ولما فيه رفعة البلاد والعباد.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتحلية حظيت بزيارة كريمة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، شكر خلالها العاملين على رفع إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة خلال عامين من ٣،٥ مليون م٣ من المياه يوميا إلى ٥ ملايين م٣، دون زيادة في التكاليف الرأسمالية.