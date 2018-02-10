الشهري يكشف دور إيران الحقيقي في سوريا.. ويؤكد: الجزيرة بدأت تدندن لطهران

دمشق(صدى):

علق المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، اليوم السبت، على الوضع الإسرائيلي الإيراني داخل الأراضي السورية، كاشفًا دور إيران الحقيقي في سوريا.

وأكد ” الشهري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن طهران دخلت سوريا لقتل الشعب السوري وليس للحرب على إسرائيل كما تدعي، حيث لم ترد على مئات الضربات التي صفعتهم بها إسرائيل اليوم ولن يردوا.

وأوضح أن ما حدث اليوم ما هو إلى محاولة لتبييض وجه إيران القبيح وتبرير تواجدها على أراضي عربية، لافتًا إلى أن الجزيرة بدأت تدندن لإيران من جديد بعد اختفائها عن مشهد المظاهرات الإيرانية.