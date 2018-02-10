جدل واسع حول تصريحات الشيخ ” المطلق ” عن ” العباءة ” وردود فعل متباينة

نايف السالم(صدى):

تسببت تصريحات عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، أمس الجمعة، بشأن عدم إلزام النساء بارتداء العباءة، جدلًا واسعًا.

وأكد ” المطلق ” على أن أكثر من 90٪ من المسلمات الملتزمات، ومنهن داعيات ويحفظن القرآن الكريم، لايعرفن ارتداء العباءات.

وأضاف أنه إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة على الرأس أو الكتف، أو بغير ذلك، فالحمد لله، المقصود الستر.

وشهدت منصة ” تويتر ” ، العديد من ردود الفعل، التي تباينت ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات ” المطلق”، حيث دشن النشطاء وسم “#المطلق_العبايه_غير_الزاميه ” ، الذي تصدر التريند في المملكة.

وترصد ” صدى ” أبرز ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لتصريحات المطلق.

غرد مهند الذي يتفق مع تصريح ” المطلق ” قائلًا: ” المقصود هو الحشمه ليس بشرط ( العباية ) جداتنا لم يعرفو العباية ولأكن يعرفون الحشمه “.

وأضاف أخر: ” هو قصد أن الاحتشام لايرتبط بالعبايه فقط فهناك مسلمات العالم محتشمات بلباس اخر كالبالطو كمصر واخريات بجلال كالنساء في ليبيا المهم أن يطبق قواعد الاحتشمام بأن يكون غير ضيق وغيره ” .

وقالت أم فيصل التي يبدو أنها معترضه مع جزء من تصريحات ” المطلق ” : ” ي شيخ عندك نساء ماتصدق خبر وحلمها ترمي العبايه وخصوصا في هالزمن!!وكثير منهم بيقعون في الفتن والتبرج الغير مرضي الله لاحول ولاقوه الابالله ” .

وتابعت رغد: ” نعم وش غير الزاميه ربي جعل الستر اساس للمره والحين جاينن تقولون العبايه غير الزاميه والحين جاينن تقولون انو العبايه غير الزاميه العبايه هي ستر كل نساء اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم لا تغضب علينا ” .

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