فوائد زيت الليمون لترطيب البشرة وتطويل الشعر

نورة الشهري(صدى):

العناية بالجسم بالزيوت الطبيعية لتجديد جمالك سواء للشعر أو الجلد من أكثر ما يمكنك تحقيقه من خلال استخدام زيت الليمون، وذلك وفقًا لموقع organicfacts، وتزداد العناية بالجسم فى ظل التقلبات الجوية ووجود التربة بالجو وانخفاض درجات الحرارة الشديدة التى تسبب جفاف للجلد.

يُعد زيت الليمون من الزيوت المهمة جدا للبشرة والشعر، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المكونات التي تفيد في مقاومة الميكروبات والبكتيريا، فهو يعد مطهرا جيدا للجلد من الإصابة بحب الشباب، كما أنه مهدئ جيد للبشرة، ومن خلال زيت الليمون يمكن استعادة تألق بشرتك وبريقها وتجديد شبابها من خلال إزالة الترهلات التي تعانى منها خاصة مع التقدم في السن.

كما يفيد كذلك في تخلص الجلد من السموم المتراكمة عليه بسبب كثرة التعرض للأتربة أو بسبب عدم الاهتمام بتنظيف البشرة بشكل يومي، وترك مستحضرات التجميل على البشرة دون إزالتها قبل الذهاب للنوم.

فزيت الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامينC، وهو الفيتامين الأشهر في عالم تعزيز مناعة الجسم والعناية به، وبالتالي فدهانه على البشرة يفيدك في الوقاية من الإصابة بحب الشباب.

كما يحسن زيت الليمون الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وتدفقها في الجلد وتغذية بصيلات الشعر لتقويتها والحد من تساقط الشعر وتقصفه، فيمكنك عمل ماسك منه عن طريق إضافة بعض القطرات من الزيت إلى كوب من الزبادي ومزجهما جيدا، ثم توزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف، وتركه حوالي 15 دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر، مما يعمل على تعزيز نمو الشعر.

وإذا كنتِ تعانى من القشرة وانتشارها في شعرك، فيمكن الاعتماد على زيت الليمون في التخلص منها، فهو يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا بشكل قوى، وبالتالي يمكنك عمل ماسكات طبيعية من زيت الليمون للتخلص من هذه القشرة، عن طريق تدليك فروه الرأس به لمدة دقيقتين، فقط ضعي بعض قطرات الزيت على أصابعك وفركها على فروه الرأس وتكرار ذلك مرتين أسبوعيًا، ثم اشطفي رأسك بعد 10 دقائق

بالإضافة إلى أن استنشاق هذا الزيت وإضافته لعطرك أو دهانه على بشرتك ليلًا، أن يفيد في تقليل التوتر.