امرأة ترأس شركة أمازون بعد تنحي رئيسها السابق في فضائح التحرش

واشنطن(صدى):

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أمس الجمعة، عن تعيين السيدة جنيفر سالكي، على رأس شركتها للانتاج المرئي والمسموع، وذلك بعد تنحي رئيسها السابق إثر فضائح التحرش الجنسي.

وأوضحت ” أمازون أن: ” سالكي تنقل معها تجربة مميزة في قطاع الترفيه ونحن مسرورون لانضمامها إلى أمازون، وبنت سمعة مذهلة كقائدة كبيرة تركز على الإبداع والتعاون والعمل الجماعي “.

وقالت ” سالكي ” التي تشغل منصب رئيسة لقسم الترفيه في قناة ” ان بي س ي” التلفزيونية، أنها: ” أشعر بالفخر والحماسة إزاء فرصة قيادة هذه الشركة الرائعة “.

وجدير بالذكر، أن الرئيس السابق للشركة، روي برايس، تنحى في منتصف أكتوبر إثر اتهامات بالتحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوعين من الكشف عن الانتهاكات الجنسية المرتكبة من المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.