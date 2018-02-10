أول جادة لـ ” الفنون ” بالأحساء

أحمد الحذيفي(صدى):

تستعد لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء لإطلاق أول جادة للفنون بالأحساء وذلك بحديقة قصر محيرس بمنطقة الخرس بالراشدية الجنوبية وذلك بداية من يوم الجمعة القادم ١٦ فبراير ولمدة أسبوع كامل .

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالاحساء علي الغوينم ، أن فكرة الجادة ترتكز على تقديم مجموعة منوعة ومختلفة من الأعمال الفنية التشكيلية من رسم و تصوير وأشغال و نحت وغيرها بالإضافة إلى تقديم معارض و ورش فنية يختزلها مكان وطريق واحد و هو (جادة الفنون).

وأضاف أنه للمرة الاولى تقام الجادة بالأحساء، موضحًا أنها فكرة انطلقت من مجموعة من الفنانين التشكيليين بالاحساء وتبنتها فنون الاحساء ورغبة في تقديم كل ما يلزم لتأصيل تلك الفنون واتاحة الفرصة الأكثر للمواهب في إبراز قدراتهم وموهبتهم الفنية المختلفة.

وفي هذا السياق نوهت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الأستاذة سلمى الشيخ بأن الجادة سوف تهتم بالطفل من خلال انواع الرسم والتشكيل الحر وكذلك الخط العربي بالاضافة للرسوم على الوجه و حضور شخصيات كارتونية ومجموعة من الألعاب من خلال الفنون ، مضيفة أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالمشاركة وتقديم فنه بالجاده والتي سوف تنطلق نهاية الأسبوع القادم.