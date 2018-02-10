بالفيديو والصور.. ” ملك الثلج ” يسحر العالم بمهاراته

نواف السالم(صدى):

أبهر الشاب فادي أحمد، العالم بمهاراته اللافتة في التزلج على الجليد، حيث تراقص على الكثبان البيضاء بطريقة مدهشة، وقام بقفزات استعراضية عالية تجاوزت ١.٧٠ سم، الأمر الذي جعله محط أنظار وسائل الإعلام حول العالم، حتى لقبته قنوات عالمية بـ ” ملك الثلج ” .

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً فيديو له، يستعرض ” أحمد ” – ذو الـ 23 عاماً – فيه مهاراته في الرقص على الجليد، وأظهر فيه مهاراته البارعة في التزلج على الثلوج.

وكشف ” أحمد ” – في حديثٍ له – عن الصعوبات التي واجهها للوصول لهذه المرحلة من الاحترافية في مجاله، قائلاً: ” واجهت العديد من الصعوبات، فهذه الرياضة مغمورة في المملكة، وكنت أعاني في التدريب بسبب قلة صالات التزلج، وعزمت بعدها على تكوين فريق لهواة التزلج وقدمنا عروضًا مغرية للمراكز التجارية، وحققنا إقبالاً كبيراً يرجع لغرابة الاستعراضات وخطورتها.

كما أعرب ” ملك الثلج ” عن أمله في افتتاح أكاديمية خاصة للتزلج بالمملكة، واعتمادها كرياضة رئيسية، لافتاً لأن المملكة تحوي الكثير من المبدعين، الذين يحتاجون للاحتواء والتدريبات اليومية للمنافسات الدولية.

فيما أشار ” أحمد ” إلى سبب تهافت القنوات الأجنبية عليه، قائلاً: ” إن هواية التزلج الحر تحظى بشعبية عالية في أوروبا، وأنا أعشقها منذ صغري، وتدربت عليها في صالات تزلج جدة شرق المملكة، بصحبة أختي التي شجعتني على ذلك ” .