بالفيديو.. حفل أسطوري لعيد ميلاد ابنة مريم حسين ” أميرة الفيصل “

نورة الشهري (صدى):

احتفلت الفنانة المغربية مريم حسين أمس بالعيد الميلاد الأول لابنتها ” الأميرة الفيصل ” ، وشاركت مريم فعاليات الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت مريم حسين في الفيديو وهي تستعرض تنظيمات الحفل الأسطوري والذي أقامته على البحر في الهواء الطلق ، بحضور عدد من الأصدقاء والفنانين ، وأرتدت مريم خلال الحفل بدلة بيضاء سوارية وعلقت بها جناحات كالطيور ، كما أرتدت ابنتها فستان أبيض به جناحات أيضا .