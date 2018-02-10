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بالفيديو.. حفل أسطوري لعيد ميلاد ابنة مريم حسين ” أميرة الفيصل “

بالفيديو.. حفل أسطوري لعيد ميلاد ابنة مريم حسين ” أميرة الفيصل “
نورة الشهري (صدى):

احتفلت الفنانة المغربية مريم حسين أمس بالعيد الميلاد الأول لابنتها ” الأميرة الفيصل ” ، وشاركت مريم فعاليات الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت مريم حسين في الفيديو وهي تستعرض تنظيمات الحفل الأسطوري والذي أقامته على البحر في الهواء الطلق ، بحضور عدد من الأصدقاء والفنانين ، وأرتدت مريم خلال الحفل بدلة بيضاء سوارية وعلقت بها جناحات كالطيور ، كما أرتدت ابنتها فستان أبيض به جناحات أيضا .

 

. حفلة #مريم_حسين لبنتها الاميره

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2793 ] نشر منذ 33 دقيقة

ربنا يحفظ ابنتها و يهدي امها الاسراف و البذخ حرام فا يوم ميلادها الاول سويتي حفل اسطوري ايش راح تسوين في الثاني و الثالث

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