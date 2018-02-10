بالفيديو.. حفل أسطوري لعيد ميلاد ابنة مريم حسين ” أميرة الفيصل “
احتفلت الفنانة المغربية مريم حسين أمس بالعيد الميلاد الأول لابنتها ” الأميرة الفيصل ” ، وشاركت مريم فعاليات الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وظهرت مريم حسين في الفيديو وهي تستعرض تنظيمات الحفل الأسطوري والذي أقامته على البحر في الهواء الطلق ، بحضور عدد من الأصدقاء والفنانين ، وأرتدت مريم خلال الحفل بدلة بيضاء سوارية وعلقت بها جناحات كالطيور ، كما أرتدت ابنتها فستان أبيض به جناحات أيضا .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2793 ] نشر منذ 33 دقيقة
ربنا يحفظ ابنتها و يهدي امها الاسراف و البذخ حرام فا يوم ميلادها الاول سويتي حفل اسطوري ايش راح تسوين في الثاني و الثالث