ريهام سعيد رئيسة عصابة لخطف الأطفال

القاهرة(صدى):

غادرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد منزلها، بعد أن علمت بقرار القبض عليها الذي أصدرته النيابة، للتحقيق معها بتهمة خطف طفلين لعمل سبق صحفي لبرنامجها صبايا الخير.

حيث قررت النيابة حبس ريهام سعيد ورئيس تحرير البرنامج واثنين من المُعدين، و3 آخرين بينهم مسجل خطر قام بخطف الطفلين.

وأكدت مُعدة برنامج صبايا الخير أن ريهام طلبت منها التواصل مع عصابة خطف أطفال، وطلبت منهم خطف طفلين مقابل مبلغ مالي يساوي 300 ألف جنيه.

وعندما تم القبض علي العصابة، اعترف المتهمون بأن ريهام هي من حرضتهم علي خطف الأطفال مقابل مبلغ مالي؛ بهدف عمل حلقة ساخنة وسبق صحفي لبرنامجها.