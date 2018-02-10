اختاري تركيبة الماسكارا المناسبة لرموشك

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن معظم نساء العالم لسن محظوظات كفاية للتمتّع برموش طبيعية جميلة. بفضل صناعة التجميل والمكياج، يوجد حلّ مناسب للجميع. إن كنتِ تظنّين أنّ جميع الماسكارا الموجودة في السوق تشبه بعضها، فأنتِ مخطئة. بحسب رموشكِ، يمكنكِ اختيار التركيبة التي تناسبكِ وتعالج مشكلتها بل تمنحكِ المظهر الذي تريدينه.

تعرّفي فيما يلي إلى مختلف أنواع الماسكارا:

• •الماسكارا التي ترتكز تركيبتها على الماء تتلطّخ بسهولة ولا تدوم طويلاً على عينيكِ. يمكن إزالتها بسرعة مع مزيل مكياج عادي.

• •الماسكارا المضادة للماء لا تتلطخ أبداً وتدوم طويلاً. هي الاختيار الأفضل لموسم الصيف. من الصعب إزالتها مع مزيل المكياج العادي. ستحتاجين إلى مزيل ترتكز تركيبته على الزيت.

هذان النوعان من الماسكارا ينقسمان إلى أجزاء مثل البودرة، الكريم والسائلة منها.

1. الماسكارا البودرة

هذه الماسكارا تختلف عن غيرها من الجافة. تضيفين إليها بضع قطرات من الماء وتطبقينها بواسطة العصا. هذه الماسكارا تمنحكِ مظهر رموش شبيهة بالرموش الاصطناعية.

2. الماسكارا الكريميّة

الماسكارا الكريمية تمنح الرموش الرقيقة حجماً لا مثيل له إضافةً إلى العمق. ولكن هذا النوع يمكن أن يتلّطخ بسرعة لذلك تحتاجين إلى تطبيق دقيق.

3. الماسكارا السائلة

هذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل معظم نساء العالم. هي تعزز مظهر الرموش الطبيعية وترفعها. تأتي في تركيبة عادية وأخرى مقاومة للماء.

كيف تختارين عصا الماسكارا المناسبة لكِ؟

عصا الماسكارا تأتي في أشكال وأحجام مختلفة، ولكل منها وظيفة معيّنة.

• عصا الماسكارا المستقيمة سهلة الاستخدام لأنها تتيح سهولة الوصول إلى الرموش الصغيرة. يمكنك أيضاً حمل الفرشاة في زوايا مختلفة لتغطية جميع الرموش.

• العصا المنحنية مثالية للنساء اللواتي يبحثن عن المزيد من الرفع ومظهر الرموش الملفوف.

• صُمّمت الماسكارا على شكل المشط لمنع تكتّل الرموش وفصلها بعضها عن بعض.

• الفرشاة الكبيرة تغلّف الرموش بالكثير من الماسكارا وتعطي المزيد من الحجم إلى الرموش. هذه العصا لها شعيرات متباعدة وهي مثالية لمنح الرموش السماكة اللازمة.

• الفرشاة الطويلة هي الأفضل لتطويل الرموش ولكنها لا تمنحها الحجم مثل الفرشاة الكبيرة.

• الفرشاة الصغيرة يُنصح بها للرموش الصغيرة بحيث لا تكتّلها وتسمّكها.

تركيبات الماسكارا المتعددة

1. الماسكارا المطيلة للرموش

هذه الماسكارا تضيف طولاً إلى الرموش الطبيعية. الفرشاة تتمتع بشعيرات أكثر كثافة، وتسمح للماسكارا بالوصول إلى أعمق الرموش. إنها الخيار الأفضل للواتي يعانين من الرموش القصيرة والمتفرقة. للحصول على أقصى طول، يجب تطبيق طبقتين من الماسكارا. إنها تحتوي على الألياف الخاصة التي تمنحكِ مظهر رموش طويلة جداً.

2. الماسكارا التي تمنح الحجم والكثافة

هذه التركيبة تساعدكِ في الحصول على رموش أكثر كثافة وامتلاء إذ تحتوي تركيبتها السميكة على الشمع وبوليمرات السيليكون. هي الخيار الأفضل للنساء مع رموش متفرقة. لا تحتوي على الألياف.

3. الماسكارا التي تجعّد الرموش

تركيبة هذا النوع من الماسكارا تساعد في تعزيز تجعيدة رموشكِ الطبيعية. اتساق الماسكارا هو أكثر سمكاً من أنواع الماسكارا الأخرى، ما يساعد على ثبات التجعد.

4. الماسكارا التي تحدّد الرموش

هذه الماسكارا هي بمثابة المنتج الواحد الذي يمنحكِ الحجم والكثافة، وعادة تجدين منها تلك المقاوِمة للماء نظراً لاتساقها وتركيبتها، فهي تنتشر بالتساوي وتبدو الرموش منفصلة ومجعّدة بشكل جميل. تحتوي على أصباغ خاصة وبوليمرات لتحديد الرموش من الجذور إلى الأطراف. تمنح مظهراً مثالياً وطبيعياً لرموشكِ وهي مناسبة لكل يوم.

5. الماسكارا غير المتكتلة

هذه الماسكارا أحدث إضافة إلى السوق وتحتوي على الغليسرين ومستخرج الحرير. هذان المكوّنان يمنحان الرموش نهاية أنيقة.