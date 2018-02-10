هيئة السياحة تشكل فريقا علميا لإزالة تعديات على آثار في المجاردة

أبها(صدى):

شكلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فريقا علميا من قسم المختبرات لإزالة تعديات على موقع أثري بالقرب من محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

وأوضح مدير إدارة المجموعات والقطع الأثرية بهيئة السياحة والتراث الوطني عبدالعزيز العُمري، أن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين حول تشويه موقع أثري يقع بالقرب محافظة المجاردة؛ من خلال طلائه بدهان أحمر، حيث جرى على الفور إبلاغ الجهات الأمنية لتعقب الفاعل، وفي الوقت نفسه تشكيل فريق متخصص لمعالجة الطلاء لكي يعود الموقع الأثري الهام كما كان سابقا.

وأكد العُمري أن هيئة السياحة ترسي مشروعات حماية المواقع الاثرية بشكل دائم، لكن تظل بعض الآثار في مواقع يصعب تسويريها لوقوعها في أماكن بعيدة أو وسط الجبال، ويتعامل معها بتبتير تلك المواقع ببتر خرسانية حسب طبيعة تلك المواقع.

وفيما يتعلق بالتعديات على الآثار، أكد العُمري أن هناك تعديات تسجل في بعض المواقع الأثرية نتيجة لقلة وعي البعض بأهمية الآثار ودورها في تسليط الضوء على العمق الحضاري والثقافي للمملكة، موضحا أن عقوبة مثل هذه الممارسات تصل إلى السجن وغرامات مالية تبعا لحجم التعدي وأهمية الموقع.

من جهته أوضح مدير إدارة التراث الوطني بهيئة السياحة والتراث بالمنطقة سعيد بن علي القرني، أن الهيئة تعمل على المحافظة على المواقع التراثية ومعالجة التعديات التي تؤثر عليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال مثل هذه التعديات، مضيفا أن المجتمع المحلي يقوم بدوره المطلوب في الحفاظ على مواقع التراث الحضاري، سواء في الإبلاغ عن طريق الهاتف السياحي ١٩٩٨٨ أو من خلال مكاتب الآثار في المحافظات أو من خلال فرع الهئية بعسير.