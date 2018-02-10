بعد سقوط صاروخ بالخطأ.. إسرائيل تشن غارات وهمية على لبنان

القدس المحتلة(صدى):

أكدت مصادر، اليوم السبت، تنفيذ جيش العدو الإسرائيلي عدة غارات وهمية فوق أجواء مناطق الجنوب اللبناني وأعالي إقليم التفاح والنبطية وصور.

وأوضحت المصادر أن الطيران الإسرائيلي يحلق على علو منخفض، مجددصا انتهاكاته لسيادة الأجواء اللبنانية دون أخذ القرارات الدولية في الاعتبار.

وكانت لبنان تعرضت إلى سقوط صاروخ بالخطأ على أراضيها أثناء محاولة استهداف المقاتلات الإسرائيلية من قبل داخل الأراضي السورية.

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