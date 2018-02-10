القبض على مهندسين استخدموا أجهزة كمبيوتر المركز النووي الروسي للتنقيب عن البتكوين

موسكو(صدى):

قال المتحدث باسم المعهد الروسي لأبحاث الفيزياء التجريبية، أن السلطات الروسية قامت باعتقال مجموعة من المهندسين التابعون له، استخدموا أجهزة الكمبيوتر التابعة للمركز النووي الروسي، للتنقيب عن العملات الافتراضية ” بتكوين ” .

ولم يحدد عدد المقبوض عليهم، بينما لم يُصدر الأمن الفيدرالي أي بيان حول عمليات الاحتجاز أو التهم الموجهة إلى المهندسين المتخصصين في مجال الأسلحة النووية.

وجدير بالذكر، إنه جاء ذلك بعدما حاول أحد الأشخاص توصيل الكمبيوتر الفائق الموجود داخل المنشأة النووية بشبكة الإنترنت وهو ما رصده الأمن الفيدرالي على الفور فاتحًا التحقيق في الواقعة.