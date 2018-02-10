استمرار غياب المحترفين في الدوري الإسباني عن المواجهات

طلال الغامدي(صدى):

يواصل لاعبي المملكة المحترفين في الدوري الإسباني الغياب عن مبارياتهم، منذ أن انتقلوا إلى صفوف الأندية الإسبانية.

وللمرة الثانية استبعد الجهاز الفني لفياريال اللاعب سالم الدوسري؛ من قائمة الفريق أمام ألافيس، اليوم السبت، كما تمّ استبعاد نوح الموسى؛ من قائمة بلد الوليد التي ستواجه غرناطة الليلة بقرار فني من المدرب.

ولم يتم استدعاء كل من : فهد المولد؛ وعبدالمجيد الصليهم؛ وعبدالرحمن الحمدان؛ ويحيى الشهري؛ أيضاً للمشاركة في مواجهات فرقهم؛ حيث لم يتم استدعاؤهم بعد للمواجهات السابقة لدواعٍ فنية.