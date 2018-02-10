حمود العنزي(صدى):

كشف العقيد سامي بن محمد الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، اليوم السبت، حقيقة تغيير السرعات على بعض الطرق السريعة.

وقال ” الشويرخ ” ، إنه لا صحة لما تم تداولة حول تغيير السرعة على بعض الطرق، حيث أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على أنه حتى اليوم السبت، لميتم إعادة تحديد السرعات على الطرق.

وأضاف أنه سيتم التنوية في حالة التغيير والإعلان عن ذلك في حينه، وتحديد الطرق التي سيتم إعادة تحديد السرعات لها، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.