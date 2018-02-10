بالصور.. النقل العام تواصل استعدادها الميداني لخدمة النقل الترددي إلى الجنادرية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة النقل العام، اليوم السبت، أنها تواصل استعدادها الميداني لإطلاق خدمة النقل العام الترددي إلى مهرجان الجنادية٣٢.

ونشرت الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مجموعة من الصور معلقةً عليها: ” جانب من العمل الإشرافي والتنظيمي الميداني لمختصي الهيئة في محطة غرناطة مول ” كما تظهر حافلات سابتكو المقدمة للخدمة.

وجدير بالذكر، إنه أطلقت الهيئة، أمس الجمعة، مسارين للنقل الترددي بالحافلات بالتزامن مع مهرجان الجنادرية32 ؛ وذلك لخدمة العوائل في الرياض.

كما أشارت إلى أن خدمة النقل العام، ستكون من غرناطة مول، ومن نادي الرياض وإليهما من الجنادرية، لافتةً إلى أن العمل بالخدمة سيبدأ من الإثنين 12 فبراير 2018.