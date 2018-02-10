شانيل تفاجئ الجميع بمجموعة جديدة لربيع 2018

نورة الشهري(صدى):

طرحت دار أزياء ” شانيل ” الفرنسية مجموعة جديدة لربيع 2018، والمعروف أن شانيل من أغلى الماركات العالمية.

و يغلب على المجموعة طابع الكاروهات والذي ينتقل من موضة الشتاء إلى الربيع، وهو الذي يعلن عنه شانيل بكونه موضة هذا الموسم أيضًا.

وأبرز التصميمات في المجموعة كانت:

1.البدلة

يعلن بيت الأزياء شانيل عن البدلة الكاروهات الموضة ذي القماش الثقيل والمبطن، وبجانب هذا يعلن عن عودة البانتاكور ” وهو السروال الذي يصل طوله إلى تحت الركبة “، فهو ليس بالقصير أو الطويل، وهذا مناسب لساعات العمل.

2.التايير

أما بالنسبة للتايير، فيتكون من الجيب القصيرة والبليزر المنقوش بالألوان المختلفة على شكل نقاط صغيرة، وهو مصنوع من خامة ” الموهير” والتي تبدو أنها ستكون موضة موسم ربيع 2018، وهى مناسبة جدًا للمناسبات الرسمية.

3.السروال رجل الفيل والبادي

بعد عودة الشارلستون لسابق عهده، يعلن شانيل عن عودة السروال رجل الفيل، وهو السروال الواسع جدًا، ويمكنك أن ترتدي عليه البادي المنقوش من نفس خامة التايير والبدلة، وهذا اللوك الكاجوال مناسب جدًا للنزهة مع الأصدقاء والعائلة.

4.الفستان

وبما أن الكاروهات طابع يغلب على هذه المجموعة، لذلك أصدر بيت الأزياء الفستان الكاروهات بالألوان المختلفة ذو الأكتاف النصف كم وفتحة تصل إلى فوق الركبة.