وظائف محاسبين وبائعين بشركة رائدة
أعلنت إحدى الشركات الرائدة بالمملكة، عن توفر عدد وظائف بتخصصات متنوعة بها، وذلك بكافة المدن بالمملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– مشرفين معارض.
– محاسبين.
– بائعين.
كما أوضحت الشركة عدة شروط يجب توافرها بالمتقدمين لتلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.
– تشترط خبرة بنفس المجال.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر المسمى الوظيفي والمنطقة، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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