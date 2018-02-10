وظائف محاسبين وبائعين بشركة رائدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الرائدة بالمملكة، عن توفر عدد وظائف بتخصصات متنوعة بها، وذلك بكافة المدن بالمملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– مشرفين معارض.

– محاسبين.

– بائعين.

كما أوضحت الشركة عدة شروط يجب توافرها بالمتقدمين لتلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.

– تشترط خبرة بنفس المجال.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر المسمى الوظيفي والمنطقة، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]