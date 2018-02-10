المعنى الخفي لألوان الورود

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية ، اقترب عيد الحب ومن المحتمل أن تكون هدية حبيبك هي الورود، ولكن هل تعرفين أن لكل لون معنى مختلفا؟ وأن الورد لا يُقدم فقط لشريك حياتك وإنما للأصدقاء وأفراد الأسرة أيضًا؟ لذا تعرفي معنا على معاني الألوان واختاري الأنسب منها.

الأحمر

هو لون الحب ويختاره العشاق دائمًا في عيدهم، لذا لا تترددي وعبري به عن مشاعرك ومدى تقديرك لتلك العلاقة وبالتأكيد سيبهرك الرد.

الأصفر

الوردة الصفراء عادةً ما تُقدم للأصدقاء، فهذا اللون الدافئ يدل على الصداقة والتفاؤل ودفء العلاقة بينكما، يمكنك إهداء صديقك أو صديقتك هذا النوع ليشعر أو لتشعر بالتميز في هذا اليوم!

الوردي

تقديم تلك الورود يعبر عن الشكر، والبهجة، والامتنان، والإعجاب، لديك تجاه الشخص الآخر، كما أنه وسيلة غير تقليدية للتعبير عن التقدير.

الأبيض

لا تتفاجئي إذا قدم لكِ حبيبك أو أصدقاؤك وروداً بهذا اللون في عيد الحب! فالأبيض علامة على السلام بينكم، وبالتأكيد ستكون لفتة جميلة منهم خاصةً بعد أي خلاف.

البرتقالي

نادراً ما تُقدم الورود البرتقالية كهدية على الرغم من أنها تعبير عن قوة المشاعر التي نكنها للطرف الآخر، يمكنك إضافة لون آخر يعبر عن الحب في البوكيه ليتأكد أحباؤك من مشاعرك ناحيتهم.

القرنفلي

يشير إلى الانطباع الأول للحب؛ فإذا كان هناك شخص تشعرين ناحيته بإعجاب وتريدين التعبير عن ذلك اختاري هذا اللون فهو الأفضل في حالتك.

لون السالمون

يكشف هذا اللون عن رغباتك؛ لأنه يجمع بين اللونين الوردي والبرتقالي، وتأكدي بعد تقديمه من حصولك على نتيجة غير متوقعة!

وردي داكن

يشير هذا اللون إلى الامتنان والتقدير؛ لذا قدمي تلك الورود إلى الأشخاص الذين تودين التعبير لهم عن ذلك.

برغندي

تعد تلك الورود رومانسية جداً وتعكس الشغف أكثر من نظيراتها الحمراء، إنها الأفضل فعلاً في عيد الحب أو أي مناسبة رومانسية أخرى!