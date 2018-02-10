أمجد طه يشيد بمهرجان ” الجنادرية 32 ” ..ويؤكد: المملكة تتطور بتراثها

عادل الحربي(صدى):

علق الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم السبت، على المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، والذي بدأ أولى فعالياته الأربعاء الماضي.

وأوضح ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المهرجان نجح في إيصال رسالة إلى العالم عنوانها ” نعم السعودية تحافظ على تاريخها وتراثها وعاداتها وتقاليدها وكل ما يرمز للإسلام والعروبة “.

وأكد أن المملكة تتحرك وتتطور وتواكب العالم وعصرية المجتمعات بمخزونها الثقافي والتراثي، مشيرًا إلى أن شبابها هم رمز المستقبل المشرق.