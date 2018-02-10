هزتان أرضيتان شمال النماص

أبها(صدى):

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي صباح الْيَوْمَ هزتين أرضيتين على مسافة حوالي ١٥كم شمال النماص، الأولى حدثت بقوة ٢ درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة ٦:٥٩ صباحا، والثانية بقوة ١.٨ درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة ٧:٤٨ صباحا.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجولوجية طارق اباالخيل أن الهزة الأرضية ضعيفة علئ مقياس ريختر وسبب الشعور بها كونها قريبة من سطح الأرض او بسبب طبيعة الصخور .

وأشار أباالخيل الى أنه لا يمكن لاي شخص أن يتنبأ بوقت ومكان حدوث الهزات الأرضيه ، وهيئة المساحة الجولوجية تقوم بمتابعة الهزات الأرضية ومعرفة اسباب حدوثها وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الهزات أثناء وبعد وقوعها ، ونطمئن المواطنين بإن هذه الهزات ضعيفة وليس بها أي خطورة .