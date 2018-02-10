حكم قضائي ” غريب من نوعه ” في لبنان

بيروت(صدى):

حكمت القاضية اللبنانية جوسلين متى، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي، على شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة السيدة العذراء مريم، حكم غريب من نوعه، تمثل في حفظ جزء من السورة القرآنية ” آل عمران ” والمتعلقة بالسيدة العذراء.

جاء ذلك رغبة منها في أن يتعلموا التسامح بين الأديان ومحبة المسلمين للسيدة العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفين في اذهانهم، وذلك بدلاً من سجنهم، حيث أطلقت القاضية سراحهم، بعد تأكدها من حفظ الشبان للآيات.