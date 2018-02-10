النساء الحوامل يتألقن بالأسود والنبيتي في شتاء 2018

أماني الغامدي(صدى):

تعاني المرأة الحامل من ارتداء الملابس الضيقة أو ذات الأحزمة غير المريحة، وذلك لأن الحامل يتغير شكل جسمها باستمرار حتى إتمام الولادة، ومن أفضل الألوان للمرأة الحامل والتي ظهرت بشدة كموضة لشتاء 2018، الألوان الداكنة مثل الأسود والنبيتى والبنيات، حتى لا تعطيها حجمًا أكبر من حجمها وخاصة في الشهور الأخيرة

كما أن كلما كانت الأزياء مريحة وواسعة كلما كانت الحركة بها سهلة أثناء فترة الحمل، ومن الضروري مراعاة عدم ارتداء ملابس ثقيلة جدًا يصعب التنفس بها، لذلك يفضّل استخدام الأقمشة الصوفية الفضفاضة مع ارتداء جوارب مريحة والابتعاد تمامًا عن الأحذية العالية أو ذات الأربطة التي يصعب ارتدائها وربطها أثناء الحمل.

حيث يمكن إتباع بعض خطوط الموضة في تصميم الفساتين الخاصة بالمرأة الحامل بصورة بسيطة، ولكن أهم ما يميزها هو سهولة الحركة، و أفضل أنواع الفساتين هي التي تشبه العباءات لسهولة الحركة بها ويمكن عمل العديد من التصميمات المريحة منها، أما بالنسبة للسهرات فمن الممكن استخدام أقمشة لامعة بألوان داكنة أو مزج أكثر من لون في فستان واحد، كذلك يمكن استخدام فكرة الرسم اليدوي على ملابس الحوامل بأفكار متعددة .