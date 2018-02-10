فيديو تحرش داخل مول تجاري يثير غضبا في مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت لشخص يتحرش بفتاة داخل مول تجاري موجة غضب واسعة وسط مطالبات بالقبض عليه.

ويظهر المقطع المتداول الذي لم يتأكد من مكانه تصويره الشخص وهو يقوم بأفعال مقززة، أثارت غضباً واسعاً وردود فعل كبيرة، فيما استغل النشطاء الواقعة للمطالبة بدراسة إقرار قوانين صارمة تحدد عقوبات مشددة على مرتكبي مثل هذه الجرائم.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المسؤولة بالقبض على الرجل وإحالته لجهات التحقيق المختصة؛ حتى ينال جزاءه الرادع.