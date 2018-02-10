قرقاش: وصف صهيوني لقطر بـ ” إسرائيل دول الخليج ” ملفت

طلال الضوي(صدى):

انتقد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، استمرار النظام القطري في الخطاب المزدوج، واستمرار تخبطها.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مقال النيويورك تايمز الْيَوْمَ الذي يصف تودد قطر لواشنطن وتواصلها الحثيث مع جماعات الضغط اليهودية والصهيونية في واشنطن مهم، ووصف المحامي الصهيوني ألان درشويتز لقطر ” بإسرائيل دول الخليج” مُلفت “.

وتابع: ” والأوضح من المقال إستمرار الخطاب المزدوج الذي جرّد الدوحة من مصداقيتها، ففي خطابها الغربي تنفي دعم حماس والإخوان وتهيء مساكن حديثة للقوات الأمريكية، وفِي خطابها العربي تتشدق بشعارات المقاومة والإسلاموية ” .