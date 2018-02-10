ماسك الترمس والزبادي لجمال البشرة الدهنية

متابعات(صدى):

تُعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج عناية فائقة، لذلك هناك قواعد يجب عليك الالتزام بها حتى تحصلين على نتيجة مُرضية تمنحك المظهر الجمالي الذي ترغبين فيه، ولأن النساء بشكل عام يبحثن عن الجمال والبشرة الصحية في كل وقت، فدائمًا ما يقبلن على استخدام مستحضرات التجميل التي تخفى أي عيب موجود بالوجه، خاصة أن المرأة تعتبر أن بشرتها عنوان لجمالها.

لذلك نصح خبراء التجميل الفتيات بمجموعة مع الوصفات الطبيعية التي تزيل عيوب البشرة مثل الحبوب والبقع الداكنة وتعيد لها حيويتها.

ومن أبرز هذه الماسكات ماسك ” الترمس وعصير الليمون ” للبشرة الدهنية وإليكِ طريقة تحضيره:

نصف ملعقة كبيرة من الترمس المطحون

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي

حيث تقومي بإحضار وعاء صغيرا، وضعي فيه المكونات السابقة وامزجيها معًا حتى تحصلين على خليط متجانس، بعدها ضعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة تتراوح من 5 لـ10 دقائق، وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء وجففيه بمنشفة قطنية، وللحصول على نتيجة مثالية كرري استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.