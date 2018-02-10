” هدف ” يعرض برامج ” وصول ” و ” قرة ” والعمل الحر والجزئي أمام زوار الجنادرية

نايف السالم(صدى):

تعرض الأقسام المتعددة بجناح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” ، منتجاتها وخدماتها أمام زوار المهرجان،إذ استحوذت برامج الدعم الجديدة التي دشنها الصندوق الصيف الماضي نصيب الأبرز من الاستفسارات.

ويقدم جناح ” هدف ” ، أمام الزوار برامج الدعم الجديدة، وهي: برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي، ودعم ضيافة الأطفال ” قرّة ” ، ودعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، الهادفة إلى تمكين أبناء وبنات الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتسعى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.

ويهدف برنامجي دعم ضيافة الأطفال ” قرّة ” ودعم نقل المرأة العاملة ” وصول، إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجههن، وتمكين المرأة السعودية ورفع مشاركتها في سوق العمل وزيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص.