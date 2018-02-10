على غرار الأردن.. سقوط صاروخ على لبنان أثناء استهداف المقاتلات الإسرائيلية

بيروت(صدى):

أكد مصدر أمني لبناني، اليوم السبت، سقوط صاروخ من الأراضي السورية في منطقة البقاع شرقي لبنان، على غرار ما حدث في الأردن منذ قليل.

وأوضح المصدر أن الصاروخ سقط بالخطأ في لبنان أثناء استهداف نظام الأسد للمقاتلات الإسرائيلية التي تشن هجومًا وغارات جوية على مواقعه والمواقع الإيرانية في ريف دمشف.

ونفى المصدر رفع الجيش اللبناني جهوزيته إلى الدرجة القصوى عقب إطلاق الصاروخ.

وكان السفير الإسرائيلى لدى موسكو هارى كورين، قال إنه على وحدات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمقاتلين الشيعة الانسحاب فورًا من منطقة خفض التصعيد فى جنوب سوريا.

وتشن إسرائيل غارات جوية على ريف دمشق، بعد استهداف إحدى مقاتلاتها من قبل إيران بنيران سورية أثناء قصف إحدى المنشآت الإيرانية التي استهدف إسرائيل.