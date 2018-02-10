35 % من سكان العالم يستخدمون الجانب الأيسر من الطريق للقيادة

متابعات(صدى):

يستخدم 35% من سكان العالم الجانب الأيسر من الطريق في القيادة، وهم معظمهم مستعمرات إنجليزية سابقة بما فيهم الهند ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وكان الفرسان قديمًا يحملون معداتهم ودروعهم على الجانب الأيسر من أجسادهم، وحتى لا تصيب المارة أو يتضررون منها، فقد لجأوا إلى السير على اليسار، لذلك اتخذت هذه عادة للسير في معظم البلدان.

ولكن الأمريكيون والفرنسيون، خصوصًا من يسوقون عربات تُجر بالأحصنة تشبه الشاحنات الصغيرة بها صناديق، كانوا يستخدمون القيادة على الجانب الأيمن من الطريق.

وحاولت بريطانيا تغيير الحركة إلى اليمين، لكن ذلك يكلف أموالاً طائلة في تعديل الطرق واللافتات، كذلك سوف يجعل السيارات القديمة أغلبها عديمة الفائدة، الأمر الذي اضطر السلطات إلى تجاهل الفكرة.

وجدير بالذكر أن الدول التي تستخدم الجانب الأيسر هي: أستراليا، جزر الكاريبي، جزر القنال الإنجليزي، قبرص، اليابان، هونغ كونغ، الهند، جزيرة مان، إيرلندا، جامايكا، كينيا، مالطا، ماليزيا، نيوزيلاندا، جنوب أفريقيا، سنغافورة، تايلاند، المملكة المتحدة.