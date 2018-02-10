الشركة السعودية للحلول والخدمات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف صندوق التنمية البشرة بالتعاون مع الشركة السعودية للحلول والخدمات عن عقد لقاء وظيفي لوظائف أمنية بالخبر.

وجاءت الشروط كالتالي:

العمر أقل من 40 سنة.

وقال الصندوق إن الراتب خلال فترة التوظيف سيكون 4050 ريال، بالإضافة لحصول الموظف على تأمين طبي، على أن يكون الدوام نظام ورديات.

ولفت إلى أنه على المتقدمين زيارة مقر برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام يوم غد الأحد الموافق 11/ 02/ 2018م، مع ضرورة الالتزام بالزي الرسمي واصطحاب المستندات التالية:

السيرة الذاتية – الشهادات الدراسية – الخبرات العملية – الهوية الوطنية – بريد إلكتروني يعمل (إيميل).

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