إيقاف رجل أمن بـ ” مرور جازان ” والتحقيق معه

تركي السالم(صدى):

قامت شرطة محافظة ” صامطة ” في جازان، بالتحقيق مع رجل أمن تابع لإدارة المرور، وذلك في قضية مصرع قائد دراجة نارية، نتجت عن عملية مطاردة وهروب قائد دورية المرور من موقع حادث انقلاب الدراجة، وذلك على الطريق السريع شرق المحافظة ذاتها.

حيث ألقت الشرطة القبض على المتهم وإيداعه بقسم التوقيف بالمرور، وذلك لعرضه على الجهات المختصة، لاستكمال مجريات التحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

فيما كشفت مصادر، عن قيام فرقة من البحث والتحري بشرطة ” صامطة ” ، بالتعرف على بيانات قائد دورية المرور الهارب، وذلك بعد انقلاب الدراجة النارية التي لقي قائدها مصرعه، وتوفي بالمستشفى، على أثر تعرضه لإصابات خطيرة جراء ما حدث.