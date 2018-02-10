فتاة تتخلص من حيوانها الأليف في مرحاض الطائرة

واشنطن(صدى):

أقدمت فتاة أمريكية تٌدعى ” بيلين ألدكوسيا 21 عاماً ” على التخلص من حيوانها الأليف ” هامستر ” في مرحاض الطائرة عقب رفض طاقم الطائرة السماح لها بسفره معها .

حيث تقدمت الفتاة بدعوى قضائية ضد شركة طيران “سبيريت” بعد منعها حيوانها الأليف من السفر معها مما أجبرها على التخلص منه.

و كانت بيلين متجهة إلى فلوريدا من جامعتها بصحبة الهامستر الخاص بها عندما أخبرت بأنها لا يمكنها حملة على متن الطائرة مما أجبرها على وضعه بالمرحاض ودفعه كالفضلات بعدما اقترح عليها أحد طاقم الطيران الأمر وأضافت أنها لم يكن لديها خيار آخر سوى إضاعة رحلتها، وقررت رفع قضيتها للضرر النفسي الذي وقع عليها.

قالت بيلين ، إن الهامستر كان حيوانا داعما لها نفسيا وموصوفا لها من قبل طبيبها المعالج، لكن شركة الطيران نفت أيضا أن أحدا من موظفيها قد أخبرها أنه يجب قتل حيوانها الأليف.