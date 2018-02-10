شراكة بين الرياض ونيودلهي لمكافحة الإرهاب

علي القحطاني(صدى):

قال سفير المملكة لدى الهند سعود الساطي، هناك قواسم مشتركة بين المملكة والهند فيما يتعلق بتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال، ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن بين البلدين علاقات تاريخية في كافة المجالات تساعد على تعزيز التعاون بينهما.

وأضاف ” الساطي ” في تصريحات له: ” لمست اهتمامًا كبيرًا من الهند برؤية المملكة 2030 والبرامج الكبرى التي تم الإعلان عنها في إطار الرؤية؛ حيث خصصت قمة غوجرات الاقتصادية التي عقدت شهر يناير 2017 يومًا كاملًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. ”

وأكد ” الساطي ” أنه ” سيكون هناك عددًا من الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين في هذه السنة 2018 لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار، وغيرها من المجالات، والتي سيكون لها دور في تعزيز الشراكة الإستراتيجية، وزيادة الاستثمار من الجانبين، فالهند أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، واقتصادها ينمو بمعدل سريع. ”

وعن مشاركة الهند في مهرجان الجنادرية32، أشار ” الساطي ” إلى: ” هذه الاستضافة ترمز إلى الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الهند، كما ترمز إلى العلاقات والروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين. أنها احتفاء بمرور نحو 70 عامًا على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين. ”

وتابع ” الساطي ” أن: ” هذه المشاركة الهندية المميزة في مهرجان الجنادرية تعبير عن الأهمية التي توليها الهند للعلاقات التاريخية التي تربطها بالمملكة والعالم العربي، خصوصًا في المجالات الإنسانية والثقافية. ”