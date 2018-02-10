السلمي: مرحلة جديدة من التكالب على سوريا
علق محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، اليوم السبت، على تطور الأوضاع في سوريا، موضحًا أن سوريا هي الخاسر الأكبر.
وقال ” السلمي “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مرحلة جديدة من التكالب على سوريا… سيحاول النظام الإيراني إثبات الوجود، ونظام بشار سيختفي صوته، و كل جانب سيتحدث بعنتريات، والخاسر الأكبر سوريا والعرب “.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية على الأراضي السورية بريف دمشق، عقب إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران إيرانية من داخل أراضي سوريا.
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