طريقة عمل البوتوكس في المنزل بماسكات طبيعية

أماني الغامدي(صدى):

يظن البعض أن السبب الرئيسي لظهور التجاعيد بالبشرة هو التقدم في السن، ولكن الصحيح أن التجاعيد لا ترتبط بسن محدد، بل تنتج عن نقص نسبة الكولاجين في البشرة، وهو المحتمل حدوثه حتى في سن العشرينات.

كما أصبح الحل الأمثل للتخلص من تجاعيد البشرة، وشدها والمحافظة على شبابها ونضارتها، هو اللجوء لاستخدام البوتوكس، والكولاجين، والأساليب الأخرى المختلفة، ولكن لا يستطيع الكل استخدام هذه المستحضرات وذلك لارتفاع تكلفتها المادية، كما تخشى الكثيرات استخدامه لما يحمله من بعض الآثار الجانبية للحقن في أماكن وجود التجاعيد.

ولذلك نصح خبراء التجميل بالعديد من العناصر الطبيعية التي يمكن للفتيات المواظبة على استخدامها لتجنب ظهور التجاعيد بالبشرة تمامًا، مضيفة أن استخدام الطرق الطبيعية يقوم بما يفعله البوتوكس فى البشرة، بالإضافة لتجنب الآثار السلبية، وبالطبع تقليل التكاليف.

وهناك وصفات بسيطة لعمل البوتوكس فى البيت بطرق طبيعية:

ماسك البن وماء الورد، ماسك مسحوق الشبة واللبن البودرة وماء الورد، ماسك بياض البيض والبن

فاخلطي مكونات كل ماسك وافرديها على وجهك من أسفل لأعلى، لمدة 15 دقيقة، 3 مرات أسبوعيًا.

بالإضافة إلى كبسولات أوميجا 3، وزيت القرفة كأفضل بدائل لحقن البوتوكس لشد البشرة، فإذا قمتِ بالمواظبة على تدليك بشرتك بهما مرتان يوميًا سوف تتخلصي من ظهور التجاعيد نهائيًا، وإذا ما كان لديكِ تجاعيد ستختفي مع الوقت.