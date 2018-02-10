الجيش الإسرائيلي: النظام السوري وإيران يلعبان بالنار

القدس المحتلة(صدى):

برر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غاراته الجوية وهجماته على ريف دمشق، بأن النظام السوري وإيران يلعبان بالنار، حيث تم إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران سورية ودعم إيراني.

وأكدت إسرائيل على عدم رغبتها في تصعيد الأمر داخل سوريا، مشيره إلى إيران مسؤولة عما يجرى وتجر المنطقة إلى مغامرة لا تعلم كيف ستنتهي، ولكنها ستدفع الثمن.

وأوضحت أنه تم استهداف 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف تابعة لإيران على الأراضي السورية، حيث يقصف الطيران الإسرائيلي 12 موقعًا إيرانيًا وسوريًا داخل سوريا.

كما طالبت إسرائيل كلًا من واشنطن وموسكو بسرعة التدخل، لمنع تدهور الأوضاع على الحدود السورية.