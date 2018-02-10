انطﻻق ” هيونداي كونا ” الكهربائية في 27 فبراير بمدى تنقل 470 كم

سول(صدى):

كشفت هيونداي عن صورة تشويقية أولى لسيارتها كونا الكهربائية التي ستنطلق في 27 فبراير المقبل لأول مرة في العالم, وستنطلق السيارة بصورة رقمية بنشر صورها على الانترنت قبل تقديمها بصورة رسمية للجمهور في معرض جنيف للسيارات في مارس المقبل.

ولم تكشف الصورة التشويقية الكثيرة بخصوص السيارة ولكن يبدو أنها تأتي بمقدمة بتغييرات واضحة وهو أمر طبيعي خاصة أن المحركات الكهربائية لا تتطلب فتحات تهوية ومداخل هواء في السيارات للتبريد كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي العادية. وقالت هيونداي أن السيارة ستأتي بخيارين لمنظومات الدفع وستقدم للجمهور واحد من أقوى المحركات الكهربائية في السوق.

كما قالت الشركة أنها تستهدف مدى تنقل بواقع 470 كم وهو رقم يبدو مثير وكبير, كما ستأتي السيارة بمتعة قيادة كبيرة وتأتي بتجهيزات أمان نشطة ونظم مساعدة للسائق. وستطلق السيارة في أوروبا في الصيف المقبل .