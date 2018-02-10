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شركة زين تعلن عن عدة وظائف في مكة والرياض

شركة زين تعلن عن عدة وظائف في مكة والرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” زين ” للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفيرها للعديد من الوظائف الشاغرة باختصاصات متنوعة، في فروع الشركة بمدينتي ” الرياض ومكة المكرمة ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

Budgeting and Planning Analyst
Flagship Consultant
Digital Software Senior Manager
Front End Developer
Scrum Master
UX/UI Designer
Backend Developer
Customer Experience Designer
Business Development Specialist (FTTH)
Tax & Accruals Senior Analyst
Sales Reporting Analyst
فيما أتاحت الشركة التقديم للراغبين في العمل بتلك التخصصات، من خلال الموقع الإلكتروني لها، عبر الرابط التالي:هنا


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