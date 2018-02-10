شركة زين تعلن عن عدة وظائف في مكة والرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” زين ” للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفيرها للعديد من الوظائف الشاغرة باختصاصات متنوعة، في فروع الشركة بمدينتي ” الرياض ومكة المكرمة ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

Budgeting and Planning Analyst

Flagship Consultant

Digital Software Senior Manager

Front End Developer

Scrum Master

UX/UI Designer

Backend Developer

Customer Experience Designer

Business Development Specialist (FTTH)

Tax & Accruals Senior Analyst

Sales Reporting Analyst

فيما أتاحت الشركة التقديم للراغبين في العمل بتلك التخصصات، من خلال الموقع الإلكتروني لها، عبر الرابط التالي:هنا