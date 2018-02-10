3 نصائح بسيطة للتغلب على صعوبة التحدث

نورة الشهري(صدى):

قد تكون القدرة على المحادثة أمر طبيعي للبعض ولكن بعض الأشخاص يجدونها عملية صعبة خاصةً في أوّل لقاء مع الأشخاص الغريبة .

كيف بمكنك التغلّب على صعوبة التحدّث وإثارة محادثة شيّقة؟

1- التحضير مسبقاً

نعم، قد يبدو هذا الأمر غريباً بعض الشيء، ولكن إذا كنت تشعرين بالخوف والتوتّر حول نفاد المواضيع، يمكنك تحضير قائمة من الأسئلة المحتملة ودراستها في وقت مبكر.

2- اسمحي لجسمك بالتحدّث

إذا كنت تجدين نفسك في كثير من الأحيان في حيرة، يمكنك استخدام لغة الجسد للتعبير عن اهتمامك وتحفيز المحادثة. ابتسامة بسيطة يمكن أن تعزّز الثقة وتشجّع الطرف الآخر على القيام بالمزيد من المحادثة.

3- الاستماع

عدم الأدعاء بالمعر فة يؤدّي إلى أفضل المحادثات. اسمحي للشخص الآخر بالتحدّث عن نفسه. من الرائع احساس الشريك بالقليل من الفضول وطرح بعض الأسئلة لمعرفة المزيد. من الخطأ التجدّث باستمرار دون الأستماع للشخص الآخر.