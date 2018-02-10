الإسكان تبدأ تطوير 35% من الأراضي البيضاء

حمود العنزي(صدى):

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن البدء في تطوير 35% من الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 29 مليار ريال للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأراضي ضمن برنامج ” تحفيز الأراضي البيضاء ” .

وأوضح ” الحقيل ” أنه تم رصد 44 مليار ريال لبناء 200 ألف وحدة سكنية خلال عامين بمختلف المناطق، لافتًا إلى أن عدد الوحدات سيرتفع إلى 300 ألف وحدة بحلول 2030، كاشفًا ارتفاع الرهن العقاري بنسبة 29%، في ظل وجود 4 آلاف قرض مدعوم.

وأضاف ” الحقيل ” أنه من المتوقع أن تشارك الوزارة بنحو 40%-50% من نمو القطاعات غير النفطية بحلول 2020، مؤكدًا أن مشاريع الإسكان ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة، و65 ألف وظيفة غير مباشرة، مع نمو الناتج المحلي للإسكان إلى 22 مليار ريال.

وأشار ” الحقيل ” إلى أنه من المحتمل أن تفعل الوزارة، هذا الأسبوع، بوابة العقد الموحد لبرنامج ” إيجار ” الذي يستوعب 38% من المستأجرين، حيث تجاوز عدد المسجلين 5 آلاف فرد.