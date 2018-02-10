الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في هجوم مباغت بـ نهم

فهمي محمد(صدى):

استعادت قوات الجيش اليمني، في ساعات الليل، سيطرتها على عدد من المواقع والمرتفعات بمديرية نهم.

ونجح الجيش في استهداف مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل مباغت، حيث قصفت مدافع الجيش مواقع الحوثي، المتواجدة على مشارف مسورة والمدراج بمديرية نِهم شرق العاصمة صنعاء.

وتكبدت المليشيا الإرهابية عدد من الخسائر البشرية في صفوفها؛ إثر قصف الجيش اليمني.

ونجحت القوات الحكومية في تطهير غرب الواغرة بمخدرة صرواح، وتأمين الموقع بغد إسقاط عدد من القتلى في صفوف الحوثي.