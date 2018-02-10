وظائف خالية بشركة ” الشايع ” الدولية في القصيم
أعلنت شركة ” الشايع ” الدولية، عن حاجتها لعدد من الموظفين من الرجال والنساء، وذلك في مناطق القصيم التالية: ” عنيزة، بريدة، الرس ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– ممثل / ممثلة مبيعات.
– مساعد/ مساعدة مديرة معرض ” يشترط لغة انجليزية ممتازة ” .
– ممثل/ ممثلة مبيعات ” دوام جزئي ” .
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و 35 سنة.
– ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.
فيما ذكرت الشركة المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، وهي:
– رواتب مجزية.
– عمولات إضافية.
– توفر الشركة تأمين طبي.
– يستفيد الموظف من خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة للشركة ذاتها.
– بيئة عمل مناسبة ومريحة.
– توفر الشركة ترقيات و زيادات سنوية حسب سياسة الشركة.
ويمكن التقديم لتلك الوظائف من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر اسم المدينة والوظيفة، عبر العنوان التالي: [email protected] .
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