وظائف خالية بشركة ” الشايع ” الدولية في القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” الشايع ” الدولية، عن حاجتها لعدد من الموظفين من الرجال والنساء، وذلك في مناطق القصيم التالية: ” عنيزة، بريدة، الرس ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– ممثل / ممثلة مبيعات.

– مساعد/ مساعدة مديرة معرض ” يشترط لغة انجليزية ممتازة ” .

– ممثل/ ممثلة مبيعات ” دوام جزئي ” .

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و 35 سنة.

– ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

فيما ذكرت الشركة المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، وهي:

– رواتب مجزية.

– عمولات إضافية.

– توفر الشركة تأمين طبي.

– يستفيد الموظف من خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة للشركة ذاتها.

– بيئة عمل مناسبة ومريحة.

– توفر الشركة ترقيات و زيادات سنوية حسب سياسة الشركة.

ويمكن التقديم لتلك الوظائف من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم، مع ذكر اسم المدينة والوظيفة، عبر العنوان التالي: [email protected] .