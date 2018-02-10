منع البيع المباشر للمعروضات أثناء انعقاد المعارض التعريفية والالتزام برفع الأذان

عادل الحربي(صدى):

أقر رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات رئيس هيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان، قواعد إقامة المعارض التعريفية، حيث منع البيع المباشر للمعروضات أثناء انعقاد المعارض التعريفية للمنتجات أو الخدمات الجديدة، ملزمة تلك المعارض برفع الأذان، وتخصيص منطقة للرجال والنساء لأداء فريضة الصلاة.

وشددت القواعد، على منع عرض السلع المقلدة والمعدات والأجهزة والآلات والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مؤكدةً على أن تكون الهدايا التي توزع في المعارض من المنتجات الحرفية السعودية قدر الإمكان.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون مظهر المشاركين والزوار لائقًا من ناحية الملبس، وحسب الضوابط الشرعية والأنظمة العامة، مع منعها التام للتدخين في جميع مرافق المعرض التعريفي، بوضع لافتة ” ممنوع التدخين ” مع تخصيص منطقة للمدخنين في الفناء الخارجي.

واشترطت عدم تجاوز مدة المعرض لـ 5 أيام، واقتصار إقامة تلك المعارض على صالات المعارض المرخصة، والقاعات المرخصة داخل الفنادق، والأسواق التجارية، وصالات المناسبات الاجتماعية المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وجدير بالذكر، أن هذه القواعد، أصدرتها هيئة السياحة، مؤكدةً على ضرورة التنسيق مع وزارتي ” التجارة والاستثمار، والإسكان ” وهيئتي ” الملكية الفكرية، الغذاء والدواء ” ، ومصلحة الجمارك في حال كانت المعارض متخصصة بأعمال الجهات الحكومية الأخرى.