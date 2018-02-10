توقعات سلبية تخيم على مستقبل الاقتصاد القطري

طلال الضوي(صدى):

أطلقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، نظرتها وتوقعاتها السلبية اتجاه مستقبل قطر الاقتصادي، في ظل المقاطعة العربية لها على خلفية دعمها للإرهاب.

وصنفت الوكالة الدوحة عند AA-/A-1+) )، موضحه أن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة، في ردة فعل تبين خلاف ما يدعيه المسؤولين القطريين بعدم تأثرهم.

كما أشارت إلى أنها قد تخفض تصنيف قطر إذا تبين أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المقاطعة أكبر مما تتوقعه الوكالة حاليًا.