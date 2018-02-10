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بالفيديو.. رد فعل صادم لفتاة طلب منها شاب الزواج في حفل تخرجها

بالفيديو.. رد فعل صادم لفتاة طلب منها شاب الزواج في حفل تخرجها
أنقرة(صدى):

فاجأ شاب تركي ، فتاة يحبها بطلب الزواج منها ، وتقديم خاتم خطوبة ، في حفل تخرجها أمام جميع المتواجدين.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تقدم الشاب لطلب الزواج من حبيبته في قاعة الاحتفال بحفر تخرجها، وقام بقرأة آية قرآنية من سورة الفرقان، وقدم لها خاتم الزواج حيث أصيبت الفتاة بالخجل وراحت تبكي ثم وافقت على الزواج منه في مشهد رائع.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يهدينا ويهدي شباب المسلمين أجمعين ويثبتنا على التمسك بسنة خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .

[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 16 دقيقة

وش فيهم الناس صارت الخطبه في الشوارع 😂😂

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