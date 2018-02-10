بالفيديو.. رد فعل صادم لفتاة طلب منها شاب الزواج في حفل تخرجها
فاجأ شاب تركي ، فتاة يحبها بطلب الزواج منها ، وتقديم خاتم خطوبة ، في حفل تخرجها أمام جميع المتواجدين.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تقدم الشاب لطلب الزواج من حبيبته في قاعة الاحتفال بحفر تخرجها، وقام بقرأة آية قرآنية من سورة الفرقان، وقدم لها خاتم الزواج حيث أصيبت الفتاة بالخجل وراحت تبكي ثم وافقت على الزواج منه في مشهد رائع.
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يهدينا ويهدي شباب المسلمين أجمعين ويثبتنا على التمسك بسنة خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .
صداوي[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 16 دقيقة
وش فيهم الناس صارت الخطبه في الشوارع 😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24472 ] نشر منذ 12 دقيقة
الفرحه فرحتين هاه طيب وليش ما تروح بيت ابوها