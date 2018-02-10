بالفيديو..لحظات الهجوم الجوي المصري على أوكار الإرهابيين في سيناء

القاهرة(صدى):

كشف التلفزيون المصري، عن اللحظات الأولى لعملية ” سيناء 2018 ” ، التي تم إطلاقها أمس؛ لمكافحة الإرهاب.

ورصد الفيديو الذي بثه التلفزيون المصري لحظات الهجوم الجوي على أوكار الإرهابيين والتأمينات البحرية والحدودية، لقطع الإمداد عن العناصر الإرهابية.

يجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري أعلن أمس الجمعة عن إطلاق عملية عسكرية شاملة بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية؛ لاستهداف الإرهاب في عدد من المناطق المتفرقة في جمهورية مصر العربية.