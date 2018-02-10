بالصور.. المشيطي يعلن تشغيل تجريبي لخزانات شرق المدينة

سعيد العجل(صدى):

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن محمد المشيطي البدء في التشغيل التجريبي ( لأحد ) خزانين مياه شرق المدينة المنورة بسعة اجمالية 500 ألف متر مكعب وبتكلفة اجمالية بلغت 135 مليون ريال تم الانتهاء من تنفيذه لتدخل الخدمة استعدادا لاستقبال المرحلة الثالثة للمياه المحلاة لتغذية مناطق واحياء شرق المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه التفقدية للمدينة المنورة للوقوف على اعمال ونشاطات الوزارة انطلاقا من تحقيق أولويات رؤية 2030 للمملكة التي تتضمن أهدافها تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال تنفيذ منظومة من الخدمات المتطورة وتلبية المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ بيئة متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية ومن اهمها خدمات المياه كأحد روافد الحياة الكريمة لجميع المواطنين على حد سواء.

وبين المهندس المشيطي ان حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أولت جل اهتمامها في توفير المياه لتلبية متطلبات الحياه والتنمية المستدامة حتى أضحت المملكة تضاهى كثير من دول العالم المتقدم على الرغم من التكاليف الباهظة والميزانيات الضخمة الكبيرة التي تتطلبها تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومن شواهد ذلك الدعم اللا محدود الذى شهدته مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – امير منطقة المدينة المنورة , و بتوجيهات مستمرة من معالى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في سبيل تقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين بمنطقة المدينة المنورة وكذلك المقيمين والزوار والمعتمرين والحجاج.

وأوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة أن خزاني مياه شرق المدينة المنورة ، تساهم في تحقيق الخزن الاستراتيجي أحد اهم الركائز والأولويات لتحقيق الامن المائي لتوفير الكميات اللازمة من المياه التي تفي باحتياجات الاستهلاك في الحالات الطارئة لمدة زمنية كافية لاستعادة الأوضاع الطبيعية.

من جانبه بين مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس سلطان الذبياني بأنه سيتم الاستفادة من تشغيل خدمة الخزان قريبا ليساهم في زيادة كمية امداد المياه لأحياء شرق المدينة اضافة الى دخول الخدمة لبعض الاحياء الجديدة شرق المدينة لتتناسب مع الأهداف العامة لرؤية 2030 وبما يحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقة المدينة المنورة – حفظه الله – في تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين وزوار طيبة الطيبة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله ورعاه – .

كما استعرض نائب الوزير سير اعمال المعالجة الأولية للحماءة السائلة والصلبة المتراكمة بالاضافة للوقوف على بدء اعمال اختبارات تجهيز وحدة العصر بمحطة معالجة الصرف الصحي المرحلة الثانية لبدء تشغيلها لمعالجة الحمأة السائلة الناتجه من المحطة.