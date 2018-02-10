السويلم: مشاريع ” سكني ” تشمل جميع المناطق و تناسب مختلف الفئات

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، اليوم السبت، على تميز المشاريع السكنية وجميع المنتجات الأخرى ضمن برنامج سكني بشموليتها لجميع المناطق، مجدده تصريحاتها بذلك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن جميع الوحدات السكنية في كافة المناطق تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال وذلك بما يتناسب مع مختلف الفئات.

كما أشار إلى أنه يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين مع كل دفعة تخصيص، عبر موقع ” سكني “، وكذلك يتم الإفصاح عن التفاصيل الأخرى خلال المؤتمر الشهري.