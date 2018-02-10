فيرزاتشى تطرح موضة 2018 باللونين الأسود والذهبي

نورة الشهري(صدى):

طرحت ” فيرزاتشي ” مجموعة من الملابس المتنوعة من فساتين و سراويل وجامبسوت ؛ لتكون موضة لربيع 2018 واختارت اللونين الأسود والذهبي ليكونا هما اللونين الأساسيين في المجموعة، وتعد دار ” فيرزاتشى ” من أهم بيوت الأزياء العالمية التي يجب متابعة كل جديد تصدره، لذلك نقدم للفتيات مجموعة من أحدث إصداراتها :

الجامبسوت:

فالجامبسوت مستمر في تألقه منذ العام الماضى وهو أيضًا ما زال موجودًا على ساحات موسم ربيع 2018، فيصدر بيت الأزياء العالمي الجامبسوت المنقوش المجسم، والذي يمكنك أن ترتدي عليه الجاكت أو البليزر، أو يمكنك أن ترتدي عليه الجيليه الجينز الكات، وهناك أيضًا الجامبسوت السادة المناسب جدًا لحضور المناسبات الليلية المختلفة، وهو كاب وخامته من الجلد ويتوسطه حزام عريض.

الجيب المنفوش:

بما أن الربيع يحتاج إلى الملابس الخفيفة، لذلك تعلن فيرزاتشى عن الجيب المنقوشة القصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، والمصنوعة من الشراشيب والنقشات المختلفة ويتوسطها حزام عريض، بجانبها الجيب المنقوشة القصيرة فوق الركبة والمنفوشة أيضًا.

السروال الهاى وايست:

وهى عبارة عن السروال ذو الوسط المرتفع، وهذا كان موضة جدًا من عدة سنوات وعاد ليكون موضة مرة أخرى.

الفستان:

بما أنك ستحتاج إلى الفساتين في المناسبات المختلفة، فيمكنك أن تختاري الفستان المنقوش بالأصفر والأسود والأبيض، فوق الركبة وقصير، أو الفستان السادة الأسود الطويل ذو الفتحة الجانبية، أو السادة القصير فوق الركبة، وأخيرًا الفستان المحتشم الطويل المنقوشة أطرافه السفلية وأكتافه باللون الذهبي الجذاب.