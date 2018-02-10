بالفيديو.. تشييع جنازة الحقوقية ” ريهام البدر ” في تعز

فهمي محمد(صدى):

تم تشييع جثمان الناشطة الحقوقية والإنسانية ريهام البدر، أمس الجمعة، بمحافظة تعز في اليمن، بعد مقتلها علي يد الحوثيين الإرهابيين، وذلك بحضور الآلاف من المشيعين لجنازتها إلى مثواها الأخير، وسط استياء شعبي من استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للنساء و الأطفال.

جاء ذلك خلال مقطعاً فيديو أذاعته اليوم القناة الإخبارية، حيث رصدت فيه مراسم تشييع الجنازة، بالإضافة إلى بعض الكلمات من المشيعين لجثمان ” البدر ” من الحقوقيين والمواطنين باليمن.

يُشار إلى أنه قد تم مقتل الناشطة الحقوقية ريهام البدر، الخميس الماضي، بمنطقة ” أبعر ” شرق ” تعز ” ، وذلك على يد مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد قنصهم لها أثناء رصدها لانتهاكات وجرائم المليشيا الانقلابية.

جدير بالذكر أن ” ريهام ” كانت المنقذة دائمًا لمدينة تعز، وذلك من خلال توفيرها للأدوية بالمستشفيات، كما كانت تقدم المساعدة للمحتاجين من الغذاء، إضافة إلى بعثها الأمل في نفوس الجرحى عند زيارتها لهم.